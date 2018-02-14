АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором она целуется с супругом Алексеем Чумаковым

В День всех влюбленных Юлия Ковальчук выложила фотоснимок, на котором целуется с супругом Алексеем Чуваковым.

Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором она целуется с супругом Алексеем Чумаковым


Бывшая исполнительница музыкального коллектива «Блестящие» выложила в интернете фотоснимок, на котором мило целуется с мужем. Под публикацией Юлия написала, что в этот праздничный день они с Алексеем будут находиться врозь из-за напряженного графика.

В связи с этим отметить этот праздник у них не удастся. Но она не расстраивается, поскольку немного позже они все наверстают. Юлия с завидной регулярностью делится с ним видеороликами, на которых виртуально отсылает воздушные поцелуи или может продемонстрировать, как их малышка делает зарядку.

А в самом конце поста исполнительница спросила у фанатов, каким образом они проводят этот день и чем порадовали своих вторых половинок.

Фотография, на которой влюбленные целуются на фоне океана, молниеносно облетела весь интернет и насобирала больше 16 тысяч лайков. Поклонники в свою очередь поздравили с Днем святого Валентина свою любимицу, пожелали ей женского счастья, взаимопонимания с супругом и долгих лет совместной жизни, а также с удовольствием похвастались своими подарками.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости