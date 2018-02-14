Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором она целуется с супругом Алексеем Чумаковым

Бывшая исполнительница музыкального коллектива «Блестящие» выложила в интернете фотоснимок, на котором мило целуется с мужем. Под публикацией Юлия написала, что в этот праздничный день они с Алексеем будут находиться врозь из-за напряженного графика.В связи с этим отметить этот праздник у них не удастся. Но она не расстраивается, поскольку немного позже они все наверстают. Юлия с завидной регулярностью делится с ним видеороликами, на которых виртуально отсылает воздушные поцелуи или может продемонстрировать, как их малышка делает зарядку.А в самом конце поста исполнительница спросила у фанатов, каким образом они проводят этот день и чем порадовали своих вторых половинок.Фотография, на которой влюбленные целуются на фоне океана, молниеносно облетела весь интернет и насобирала больше 16 тысяч лайков. Поклонники в свою очередь поздравили с Днем святого Валентина свою любимицу, пожелали ей женского счастья, взаимопонимания с супругом и долгих лет совместной жизни, а также с удовольствием похвастались своими подарками.