Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой колбасой

Сорокавосьмилетняя Дженнифер Лопес постоянно радует общественность, однако неоднократно становится в центре сплетен, обсуждений и интриг. Публика часто «моет кости» самодостаточной и успешной личности. На этот раз Лопес не угадала с выбором костюма, как считают её фанаты.Звезда эстрады в Миннеаполисе вышла на сцену в леопардовом обтягивающем костюме, имеющим фасон аля-супергероя. Образ знаменитости дополнила такая же немного странная шапочка. Поклонники мгновенно среагировали на промах своей любимицы и обозвали певицу леопардовой колбасой. Они считают, что этот наряд не подходит владелице пышных форм, однако сравнение с мясным изделием переходит все рамки.