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Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой колбасой

Поклонники знаменитой американской исполнительницы песен Дженнифер Лопес назвали её леопардовой колбасой. Причиной этому послужил неудачно подобранный наряд, в котором певица выступала в Миннеаполисе.

Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой колбасой

Сорокавосьмилетняя Дженнифер Лопес постоянно радует общественность, однако неоднократно становится в центре сплетен, обсуждений и интриг. Публика часто «моет кости» самодостаточной и успешной личности. На этот раз Лопес не угадала с выбором костюма, как считают её фанаты.

Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой колбасой

Звезда эстрады в Миннеаполисе вышла на сцену в леопардовом обтягивающем костюме, имеющим фасон аля-супергероя. Образ знаменитости дополнила такая же немного странная шапочка. Поклонники мгновенно среагировали на промах своей любимицы и обозвали певицу леопардовой колбасой. Они считают, что этот наряд не подходит владелице пышных форм, однако сравнение с мясным изделием переходит все рамки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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