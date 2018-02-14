Народ и армия остаются едиными: Налажено взаимодействие военных врачей ЦВКГ им. Вишневского со штатскими медиками

Подготовка военных врачей подразумевает умение спасать жизни в экстремальных условиях. Подготовка же гражданских медиков, наоборот, такова, что они борются за жизнь в относительно спокойных условиях, когда у них всегда имеется под рукой все необходимое оборудование и инструменты. Но в противовес военным врачам, гражданским зачатую предстоит работа с «трудными» пациентами – пожилыми людьми и детьми, что требует особой чуткости и внимания.Получается ли реализовывать мероприятия медицинского взаимодействия между ведомствами?В предыдущем году медикам 3-го Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского удалось организовать совместную деятельность со штатскими, которая касалась всевозможных вопросов.В рамках взаимодействия в области науки на базе ЦВКГ провели ряд конференций, темами которых были урология, хирургия, радиационная и химическая безопасность. Были организованы даже семинары по менеджменту – тема, на первый взгляд, вовсе не имеет отношения к медицине, но участие в ее обсуждении приняли более трех сотен врачей из 75 медицинских учреждений со всей страны. Если досконально изучить руководство госпиталем, то становится понятно, что это отдельная управленческая дисциплина.Генерал-майор Есипов Александр Владимирович, начальник госпиталя им. Вишневского, убежден, что такие мероприятия необходимы и важны для дальнейшего развития каждого врача и медучреждения в целом. Он заявил, что «без обсуждений этой темы невозможно реализовать даже самые замысловатые идеи и самые великие открытия».Практикующие врачи ЦВКГ также принимают участие в обучении студентов-медиков, получающих знания в гражданских ВУЗах Москвы – они читают им лекции, проводят с ними мастер-классы и семинарские занятия, да и просто рассказывают подрастающей смене об особенностях реальной работы в боевых условиях.Ведь большинство врачей госпиталя им. Вишневского является ветеранами военных конфликтов, которые прошли Сирию и Чечню. Им есть, что рассказать молодежи о том, как оказывается медицинская помощь гражданским лицам в особых условиях. А сами они могут стать примером того, как должным образом нужно нести службу, отдаваясь беззаветно своей профессии.Военными госпиталя проводятся также мероприятия, обеспечивающие техническое взаимодействие с гражданскими организациями. К примеру, Есипов в ноябре прошлого года заключил соглашение с Исследовательским центром трансплантологии имени академика В.И. Шумакова о научно-практическом сотрудничестве. Начало долгосрочного взаимодействия в сфере трансплантации и донорства органов, обмена клиническим опытом, подготовки медицинских кадров, организации совместных исследований в области науки положил подписанный договор между ЦВКГ и Исследовательским центром.Все вышеизложенные факты свидетельствуют лишь об одном - в России существует и развивается межведомственное медицинское взаимодействие. Соответственно, как бы эти слова не казались устаревшими, но народ и армия всегда едины, несмотря на поправку о том, в каком современном и капиталистическом мире живет общество.