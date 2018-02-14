Italdesign привезет в Женеву 610-сильный родстер Zerouno

В преддверии дебюта представители ателье Italdesign выложили в интернет тизер с изображением родстера Italdesign Zerouno, который будет иметь много общего с купе, представленным два года тому назад. Отмечается, что родстер Italdesign Zerouno будет выпущен ограниченным тиражом.Стоит отметить, что купе Italdesign Zerouno, представленное на Женевском автосалоне в 2016 году, было выпущено всего в пяти экземплярах. Стоимость одного автомобиля составляет 1,5 миллиона евро. В качестве силовой установки купе выступает силовой агрегат V10 от Audi R8, его объём составляет 5,0 литров, мощность — 610 лошадиных сил при крутящем моменте 560 Нм. До 96 км/час купе набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 330 км/час.