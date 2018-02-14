Анита Цой запутала гостей странным приглашением на своё день рождения

Исполнительница песен разослала своим гостям "Квест-приглашения". Однако многие в результате подумали, что это спам и не пришли на вечеринку к имениннице. Анита признается, что она бывает на разных мероприятиях, на которые приглашают всех подряд, и поэтому ей совсем не хочется их посещать.Артистка своим праздником решила показать, что только те люди, которые любят её и уважают как человека, смогли правильно расшифровать это приглашение и приехать к ней. Исполнительнице песен седьмого февраля исполнилось сорок семь лет. Гости, которые побывали у неё на день рождения, ещё надолго запомнят этот праздник. Вечеринка прошла посреди книгохранилища, а также была полна сюрпризов.