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Анита Цой запутала гостей странным приглашением на своё день рождения

На днях Анита Цой, являющаяся отечественной знаменитой певицей, праздновала своё день рождения. Артистка приняла решение в этот раз отметить свои именины более оригинально.

Анита Цой запутала гостей странным приглашением на своё день рождения

Исполнительница песен разослала своим гостям "Квест-приглашения". Однако многие в результате подумали, что это спам и не пришли на вечеринку к имениннице. Анита признается, что она бывает на разных мероприятиях, на которые приглашают всех подряд, и поэтому ей совсем не хочется их посещать.

Артистка своим праздником решила показать, что только те люди, которые любят её и уважают как человека, смогли правильно расшифровать это приглашение и приехать к ней. Исполнительнице песен седьмого февраля исполнилось сорок семь лет. Гости, которые побывали у неё на день рождения, ещё надолго запомнят этот праздник. Вечеринка прошла посреди книгохранилища, а также была полна сюрпризов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:20
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