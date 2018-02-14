"ВКонтакте" в честь 14 февраля запустила проверку пользователей на совместимость

Для того чтобы запустить проверку совместимости в "ВКонтакте" пользователю не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений. Достаточно зайти со своей страницы на страничку другого пользователя и запустить алгоритм проверки. Искусственный интеллект проанализирует ваши данные, а также найдёт совпадения интересов в музыке и других увлечениях. По завершению проверки пользователь сможет узнать насколько лёгким будет общение с этим человеком."ВКонтакте" также даст совет, как начать общение с заинтересовавшим человеком. Определить совместимость можно абсолютно с любым пользователем соцсети. Разработчики сообщают, что эта функция будет работать только 14 февраля, затем её уберут из пользования.