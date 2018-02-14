"ВКонтакте" в честь 14 февраля запустила проверку пользователей на совместимость
Разработчики соцсети "ВКонтакте" сделали пользователям подарок на 14 февраля. Теперь влюблённые смогут проверить себя на совместимость. Новая функция уже добавлена на официальный сайт соцсети.
Для того чтобы запустить проверку совместимости в "ВКонтакте" пользователю не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений. Достаточно зайти со своей страницы на страничку другого пользователя и запустить алгоритм проверки. Искусственный интеллект проанализирует ваши данные, а также найдёт совпадения интересов в музыке и других увлечениях. По завершению проверки пользователь сможет узнать насколько лёгким будет общение с этим человеком.
"ВКонтакте" также даст совет, как начать общение с заинтересовавшим человеком. Определить совместимость можно абсолютно с любым пользователем соцсети. Разработчики сообщают, что эта функция будет работать только 14 февраля, затем её уберут из пользования.
Для того чтобы запустить проверку совместимости в "ВКонтакте" пользователю не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений. Достаточно зайти со своей страницы на страничку другого пользователя и запустить алгоритм проверки. Искусственный интеллект проанализирует ваши данные, а также найдёт совпадения интересов в музыке и других увлечениях. По завершению проверки пользователь сможет узнать насколько лёгким будет общение с этим человеком.
"ВКонтакте" также даст совет, как начать общение с заинтересовавшим человеком. Определить совместимость можно абсолютно с любым пользователем соцсети. Разработчики сообщают, что эта функция будет работать только 14 февраля, затем её уберут из пользования.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:10