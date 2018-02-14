Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме трогательно рассказали о любви

«Всех с праздником. Любовь моя, ты все знаешь!», - подписал публикацию спортсмен.

«Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков – я и ты. P.S. Любви вам», - ответила супругу модель.

Надо отметить, что многочисленные поклонники семьи были восхищены искренностью их чувств. Бывший муж Ольги Бузовой у себя в Инстаграме выложил свадебное фото с Анастасией.В ответ у себя в микроблоге Настя выложила совместный снимок, под которым тоже Оставила свой комментарий.Подписчики пожелали счастья этой симпатичной паре и надеятся, что данный брак будет у каждого последним.