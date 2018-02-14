Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме трогательно рассказали о любви
Футболист Дмитрий Тарасов сегодня, в День всех влюбленных весьма трогательно поздравил жену Анастасию Костенко.
Надо отметить, что многочисленные поклонники семьи были восхищены искренностью их чувств. Бывший муж Ольги Бузовой у себя в Инстаграме выложил свадебное фото с Анастасией.
В ответ у себя в микроблоге Настя выложила совместный снимок, под которым тоже Оставила свой комментарий.
Подписчики пожелали счастья этой симпатичной паре и надеятся, что данный брак будет у каждого последним.
Надо отметить, что многочисленные поклонники семьи были восхищены искренностью их чувств. Бывший муж Ольги Бузовой у себя в Инстаграме выложил свадебное фото с Анастасией.
«Всех с праздником. Любовь моя, ты все знаешь!», - подписал публикацию спортсмен.
В ответ у себя в микроблоге Настя выложила совместный снимок, под которым тоже Оставила свой комментарий.
«Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков – я и ты. P.S. Любви вам», - ответила супругу модель.
Подписчики пожелали счастья этой симпатичной паре и надеятся, что данный брак будет у каждого последним.