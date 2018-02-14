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Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не доводит начатые дела до конца

По мнению зрителей, популярная певица и ведущая телепроекта «Дома-2» Ольга Бузова активно хватается за все и никогда ничего до конца не доводит.

Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не доводит начатые дела до конца


Виктор Михайлович Полесов – талантливый слесарь-интеллигент со средним образованием.

Некоторым пользователям Сети кажется, что Ольга Бузова является трудоголиком и энерджайзеорм. А вот одна из зрительниц провела аналогию с ее любимой книгой «12 стульев». Она считает, что популярная исполнительница – это женская версия Виктора Михайловича Полесова.

Зрительница предлагает пользователям Сети припомнить характеристику данного персонажа, ведь он был достаточно ленив и чем бы он ни занимался, лишь бы только не приносил пользу.

Женщина напоминает, что Виктор Михайлович хватался за все, но ничего до конца не доделывал, строил из себя специалиста во всех отношениях и вмешивался практически во все дела, а также был вечно недоволен, что никто не ценит его работу, а только смеются над его профнепригодностью.

Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не доводит начатые дела до конца


Зрительница считает, что Ольга Бузова полностью соответствует описанному выше персонажу.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:15
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