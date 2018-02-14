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Tesla Model 3 презентовали в России

В России состоялась премьера электрокара Tesla Model 3. Во время презентации были объявлены рублёвые цены и комплектации новинки.

Tesla Model 3 презентовали в России


В частности, россиянам будут доступны две модификации электрокара Tesla Model 3, различающиеся запасом хода и ёмкостью аккумуляторов. Стоимость одной модификации составит от 3,8 миллиона рублей, а стоимость второй стартует от 5,5 миллиона рублей.

Так как у американской компании Tesla нет в России представительства, то продажей электрокаров будет заниматься Moscow Tesla Club. Россияне уже сегодня могут сделать заказ на электрокар Tesla Model 3, для этого потребуется сделать первоначальный взнос, размер которого составляет 145 тысяч рублей. Первые экземпляры американских электрокаров доставят заказчикам в первом квартале 2019 года.

Примерно с середины следующего года в Moscow Tesla Club начнут продавать модификации с двумя электрическими моторами. О стоимости этих электрокаров станет известно ближе к старту продаж.
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Добавил: Алина Вчера, 20:05
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