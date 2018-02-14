Фанаты увидели во рту Ким Кардашьян острые зубы пираньи

В рамках Instagram участница телешоу «Семейство Кардашьян» обнародовала утреннюю публикацию. На этом раннем снимке, знаменитость запечатлена с полотенцем на голове и в халате. У многочисленных фолловеров звезды вызвали шок её зубы. Они кажутся очень острыми, при этом напоминают челюсть хищной рыбы, а именно пираньи. Оказалось, что это только лишь световой эффект, повергнувший людей в шок.Некоторые поклонники на данной публикации сравнили знаменитую фотомодель с амазонкой. Ким Кардашьян своим постом вызвала множество откликов и положительных эмоций. Фотография в течение двадцати двух часов сумела собрать около 2 миллионов отметок «Мне нравится» и более 13 тысяч комментариев от фолловеров знаменитости.