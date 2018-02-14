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Фанаты увидели во рту Ким Кардашьян острые зубы пираньи

Экстравагантная американская фотомодель Ким Кардашьян через световые эффекты снимка шокировала своих многочисленных фанатов острыми зубами пираньи.

Фанаты увидели во рту Ким Кардашьян острые зубы пираньи

В рамках Instagram участница телешоу «Семейство Кардашьян» обнародовала утреннюю публикацию. На этом раннем снимке, знаменитость запечатлена с полотенцем на голове и в халате. У многочисленных фолловеров звезды вызвали шок её зубы. Они кажутся очень острыми, при этом напоминают челюсть хищной рыбы, а именно пираньи. Оказалось, что это только лишь световой эффект, повергнувший людей в шок.

Некоторые поклонники на данной публикации сравнили знаменитую фотомодель с амазонкой. Ким Кардашьян своим постом вызвала множество откликов и положительных эмоций. Фотография в течение двадцати двух часов сумела собрать около 2 миллионов отметок «Мне нравится» и более 13 тысяч комментариев от фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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