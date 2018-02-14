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Ученые предложили для влагалищных имплантов использовать новый материал

Учёными предложено использовать для влагалищных имплантов новый материал. Полиуретановые сетки помогут снизить осложнения после операций, избавиться неприятных ощущений, боли.

Ученые предложили для влагалищных имплантов использовать новый материал

Вшивание сеток используется в случае опущения органов малого таза, недержания после родов. В этих целях раньше применяли полипропилен. Но большинство пациенток жаловались на разные неприятные ощущения после операций, дискомфорт и боль во время секса, при движении. Больше для данных целей подходит полиуретан, потому что он отличается эластичностью, а также по своим свойствам напоминает ткани человеческого организма. В случае создания сетки для применения в операционных целях специалистами предлагается добавлять эстроген. Это ускорит процесс заживления, лечения.

По мнению учёных они разработали новый биоматериал, позволяющий избежать осложнений вследствие лучшего механического соответствия непосредственно с родными тканями.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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