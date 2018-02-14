Ученые предложили для влагалищных имплантов использовать новый материал

Вшивание сеток используется в случае опущения органов малого таза, недержания после родов. В этих целях раньше применяли полипропилен. Но большинство пациенток жаловались на разные неприятные ощущения после операций, дискомфорт и боль во время секса, при движении. Больше для данных целей подходит полиуретан, потому что он отличается эластичностью, а также по своим свойствам напоминает ткани человеческого организма. В случае создания сетки для применения в операционных целях специалистами предлагается добавлять эстроген. Это ускорит процесс заживления, лечения.По мнению учёных они разработали новый биоматериал, позволяющий избежать осложнений вследствие лучшего механического соответствия непосредственно с родными тканями.