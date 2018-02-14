АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Представлено кросс-купе BMW X4 новой генерации

Кросс-купе BMW X4 новой генерации продемонстрировали на официальных снимках. Мировая премьера автомобиля состоится в марте текущего года в Женеве.

Представлено кросс-купе BMW X4 новой генерации


Кросс-купе BMW X4 разработано на одной платформе с последней генерацией BMW X3. Передние части данных моделей практически идентичны, а задняя часть BMW X4 значительно отличается. В частности, задние фонари кросс-купе выполнены в стиле Mercedes-Benz GLC Coupe, который является главным конкурентом для новинки.

Интерьер автомобиля BMW X4 имеет много общего с BMW X3, здесь имеет штатный мультимедийный комплекс с дисплеем и голосовым управлением, также в оснащение входит адаптивный круиз-контроль, 3-зонный климат-контроль, кресла с вентиляцией, система видеообзора и панорамная крыша с люком.

В подкапотном пространстве BMW X4 находится бензиновый мотор объёмом 2,0 литра производительностью 184 и 252 лошадиные силы, а также дизельные агрегаты аналогичного объёма мощностью 190 и 231 «лошадь». Кроме того в моторную линейку кросс-купе входит турбодизель объёмом 3,0 литра, выдающий 265 «скакунов».
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых
Samsung начинает переработку старых телефонов для
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать
Советская летчица Марина Попович получила задание
Анна Михалкова показала старое фото своих
Ученые выявили новые особенности сильных
Ученые изучили как выветривание морского дна
Елена Воробей чуть не разорилась в Испании
Ученые разрабатывают принципиально новый метод
Туманность Андромеды сформировалась в «недавней»
В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны
Автономное беспилотное воздушное такси начнет
Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в
Нацисты сконструировали космический корабль для
Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин
Возле берегов Японии был найден подводный
Большинство устройств на Android уже заражены
Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел
Милонов прокомментировал законопроект касательно
Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за
Ученые впервые наблюдали электронную динамику
Летающая тарелка стала причиной мощного
Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой
Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол
Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили
На древней карте Америки ученые обнаружили
Ученые: Размножение людей в космосе
"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех
В Петербурге полиция нашла в квартире мумию
Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее
Просмотреть все новости