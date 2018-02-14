Представлено кросс-купе BMW X4 новой генерации

Кросс-купе BMW X4 разработано на одной платформе с последней генерацией BMW X3. Передние части данных моделей практически идентичны, а задняя часть BMW X4 значительно отличается. В частности, задние фонари кросс-купе выполнены в стиле Mercedes-Benz GLC Coupe, который является главным конкурентом для новинки.Интерьер автомобиля BMW X4 имеет много общего с BMW X3, здесь имеет штатный мультимедийный комплекс с дисплеем и голосовым управлением, также в оснащение входит адаптивный круиз-контроль, 3-зонный климат-контроль, кресла с вентиляцией, система видеообзора и панорамная крыша с люком.В подкапотном пространстве BMW X4 находится бензиновый мотор объёмом 2,0 литра производительностью 184 и 252 лошадиные силы, а также дизельные агрегаты аналогичного объёма мощностью 190 и 231 «лошадь». Кроме того в моторную линейку кросс-купе входит турбодизель объёмом 3,0 литра, выдающий 265 «скакунов».