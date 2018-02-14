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Дима Билан посоветовал встречать День всех влюблённых с иронией

Дима Билан призвал своих многочисленных фанатов и фолловеров на просторах социальной сети Instagram отмечать День святого Валентина исключительно с иронией.

Дима Билан посоветовал встречать День всех влюблённых с иронией

Знаменитый отечественный исполнитель песен Дима Билан оставил в своём микроблоге Instagram пост. В данном сообщении певец призвал своих подписчиков отбросить свою серьёзность и отмечать День всех влюблённых с иронией. Артист на публикации изображён сидя в багажнике личного автомобиля с чашкой кофе. Поклонницы сказали, что их любимиц не стареет и время над ним не подвластно, так как до сих пор исполнитель песен выглядит более чем привлекательно.

Фанаты поинтересовались у Билана, с кем же он будет отмечать День влюблённых, однако артист на этот вопрос пока не дал ответ. Публикация звезды в течение четырёх часов собрала около 39 тысяч отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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