Дима Билан посоветовал встречать День всех влюблённых с иронией

Знаменитый отечественный исполнитель песен Дима Билан оставил в своём микроблоге Instagram пост. В данном сообщении певец призвал своих подписчиков отбросить свою серьёзность и отмечать День всех влюблённых с иронией. Артист на публикации изображён сидя в багажнике личного автомобиля с чашкой кофе. Поклонницы сказали, что их любимиц не стареет и время над ним не подвластно, так как до сих пор исполнитель песен выглядит более чем привлекательно.Фанаты поинтересовались у Билана, с кем же он будет отмечать День влюблённых, однако артист на этот вопрос пока не дал ответ. Публикация звезды в течение четырёх часов собрала около 39 тысяч отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.