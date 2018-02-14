Британский фанат RНСР пролетел полстраны ради концерта и попал на выступление другой группы

Молодой человек решил устроить сюрприз для своей девушки, и купил билеты на выступление рок-музыкантов, подарив их ей во время рождественских праздников. Событие должно было состояться в Белфасте, так что пара вылетела в Ирландию, но перед этим возлюбленная решила найти в сетях информацию о концерте.Однако нигде даже не упоминалось, что легендарная группа будет радовать зрителей своими хитами в этом месте. После прибытия в столицу страны британцы выяснили, что купили билеты на концерт шотландских волынщиков, имеющих похожее название коллектива. Такой нюанс не смутил молодых людей, насладившихся веселым выступлением артистов, и решивших приобрести их футболки в качестве сувенира.