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Британский фанат RНСР пролетел полстраны ради концерта и попал на выступление другой группы

В Twitter появилось сообщение от британского фаната Дункана Робба. Он пролетел полстраны ради концерта RНСР и попал на выступление другой группы.

Молодой человек решил устроить сюрприз для своей девушки, и купил билеты на выступление рок-музыкантов, подарив их ей во время рождественских праздников. Событие должно было состояться в Белфасте, так что пара вылетела в Ирландию, но перед этим возлюбленная решила найти в сетях информацию о концерте.

Британский фанат RНСР пролетел полстраны ради концерта и попал на выступление другой группы


Однако нигде даже не упоминалось, что легендарная группа будет радовать зрителей своими хитами в этом месте. После прибытия в столицу страны британцы выяснили, что купили билеты на концерт шотландских волынщиков, имеющих похожее название коллектива. Такой нюанс не смутил молодых людей, насладившихся веселым выступлением артистов, и решивших приобрести их футболки в качестве сувенира.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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