Ученые: мышление на втором языке препятствует воображению

Научная работа проведена специалистами Чикагского университета. В этом исследовании взяли участие 359 человек. Из них все были носителями английского языка, а также свободно говорили на испанском языке. Ученые попросили испытуемых смоделировать мысленно 35 разных сенсорных переживаний, к примеру, воображать определенные вкусы, ощущения либо взгляды. Потом участники должны были оценить, насколько ярким являлся соответствующий опыт. Исследователи разделили испытуемых на 2 группы. Им было предложено выполнять задачу на втором своем языке. Люди в результате показывали менее хорошие способности к воображению.Исследователи считают, что такая ситуация происходит так как участники исследования применяют прошлые переживания, которые участники эксперимента испытывали на родном языке.