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Ученые: мышление на втором языке препятствует воображению

Ученые, проведя определённое исследование, установили, что мышление не на родном языке, в итоге препятствует развитию воображения.

Ученые: мышление на втором языке препятствует воображению

Научная работа проведена специалистами Чикагского университета. В этом исследовании взяли участие 359 человек. Из них все были носителями английского языка, а также свободно говорили на испанском языке. Ученые попросили испытуемых смоделировать мысленно 35 разных сенсорных переживаний, к примеру, воображать определенные вкусы, ощущения либо взгляды. Потом участники должны были оценить, насколько ярким являлся соответствующий опыт. Исследователи разделили испытуемых на 2 группы. Им было предложено выполнять задачу на втором своем языке. Люди в результате показывали менее хорошие способности к воображению.

Исследователи считают, что такая ситуация происходит так как участники исследования применяют прошлые переживания, которые участники эксперимента испытывали на родном языке.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
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