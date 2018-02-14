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Учёные нашли в Швеции древние черепа, насаженные на копья

Шведские учёные в ходе раскопок на торфяном болоте обнаружили черепа, насаженные на копья. Анализ показал, что возраст останков составляет 8 тысяч лет. Подробности исследования опубликовало издание Antiquity.

Учёные нашли в Швеции древние черепа, насаженные на копья


Учёные на протяжении двух лет проводили раскопки в Швеции. Специалисты обнаружили в торфяном болоте останки 10 человек, 9 из которых являлись взрослыми. Кроме того, научные сотрудники смогли изучить скелет младенца, погибшего на 36-40 неделе развития. Анализ показал, что погибшие проживали 8 тысяч лет назад.

Учёные установили, что люди умерли от удара тупым предметом по голове, что исключает несчастный случай. Согласно одной из версий, насаженные на копья черепа использовались в ритуале. На это указывают также многочисленные останки животных, найденные в том месте. Исследование показало, что они были убиты не для употребления в пищу. Также были обнаружено 400 деревянных копей, часть из которых использовали в качестве ограждения, а часть для насаживания черепов людей и животных.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:25
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