Россия стала лидером среди стран для романтических весенних путешествий – Исследование
Эксперты Aviasales в честь Дня Валентина составили список лучших стран для романтических весенних путешествий. Результаты опросов туристов показали, что Россия стал лидером, обогнав другие направления.
После нее многие люди отдали предпочтение отдыху в Таиланде и Италии, а также хотели посетить Испанию и насладиться достопримечательностями Грузии. Затем путешественники отметили Армению вместе с Германией и Чехией, а романтическая Франция оказалась на 10 месте из-за последних политических событий.
Многие люди были рады, что пары могут отлично отдохнуть в таких местах вместо горнолыжных курортов. Компания решила устроить акции, где одинокие лица могут с помощью теста онлайн найти для себя спутницу жизни и провести медовый месяц в выбранной стране с оплаченным перелетом.
После нее многие люди отдали предпочтение отдыху в Таиланде и Италии, а также хотели посетить Испанию и насладиться достопримечательностями Грузии. Затем путешественники отметили Армению вместе с Германией и Чехией, а романтическая Франция оказалась на 10 месте из-за последних политических событий.
Многие люди были рады, что пары могут отлично отдохнуть в таких местах вместо горнолыжных курортов. Компания решила устроить акции, где одинокие лица могут с помощью теста онлайн найти для себя спутницу жизни и провести медовый месяц в выбранной стране с оплаченным перелетом.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00