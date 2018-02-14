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Россия стала лидером среди стран для романтических весенних путешествий – Исследование

Эксперты Aviasales в честь Дня Валентина составили список лучших стран для романтических весенних путешествий. Результаты опросов туристов показали, что Россия стал лидером, обогнав другие направления.

После нее многие люди отдали предпочтение отдыху в Таиланде и Италии, а также хотели посетить Испанию и насладиться достопримечательностями Грузии. Затем путешественники отметили Армению вместе с Германией и Чехией, а романтическая Франция оказалась на 10 месте из-за последних политических событий.

Россия стала лидером среди стран для романтических весенних путешествий – Исследование


Многие люди были рады, что пары могут отлично отдохнуть в таких местах вместо горнолыжных курортов. Компания решила устроить акции, где одинокие лица могут с помощью теста онлайн найти для себя спутницу жизни и провести медовый месяц в выбранной стране с оплаченным перелетом.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00
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