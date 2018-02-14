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Специалисты Роскачества определили опасность приложений для онлайн-знакомств

Как заявляют специалисты Роскачества, от сайтов знакомств исходит определенная опасность для людей. Для подтверждения подобного мнения, были проведены исследования, в результате которых проанализированы приложения из состава Google Play и App Store, которые используются устройствами на Android и iOS.

Как показали исследования Роскачества, некоторыми приложениями, такими как InMessage, Loveplanet, Lovoo, Tinder, Skout, Topface, ParkFace, Теамо.ру, шифруются не все передаваемые информационные данные. Есть и ParkFace, Lovoo, iPair, InMessage, «Пообщаемся», MyLove и «Автодруг», которые передают данные личного характера в не зашифрованном виде, что значительно повышает риск их попадания в пользование мошенниками.
Специалисты Роскачества определили опасность приложений для онлайн-знакомств


Особая опасностью для юзеров, представлена указанием точной своей геолокации. Одними из самых безопасных оказались happn и Badoo, запускаемые на устройствах iOS. Также «Флирт Чат JAUMO», happn и Badoo для устройств на Android. Специалистами рекомендуется придерживаться чрезвычайной осторожности для граждан, чтобы максимально обезопасить себя от действий злоумышленников.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:20
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