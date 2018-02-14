Специалисты Роскачества определили опасность приложений для онлайн-знакомств
Как заявляют специалисты Роскачества, от сайтов знакомств исходит определенная опасность для людей. Для подтверждения подобного мнения, были проведены исследования, в результате которых проанализированы приложения из состава Google Play и App Store, которые используются устройствами на Android и iOS.
Как показали исследования Роскачества, некоторыми приложениями, такими как InMessage, Loveplanet, Lovoo, Tinder, Skout, Topface, ParkFace, Теамо.ру, шифруются не все передаваемые информационные данные. Есть и ParkFace, Lovoo, iPair, InMessage, «Пообщаемся», MyLove и «Автодруг», которые передают данные личного характера в не зашифрованном виде, что значительно повышает риск их попадания в пользование мошенниками.
Особая опасностью для юзеров, представлена указанием точной своей геолокации. Одними из самых безопасных оказались happn и Badoo, запускаемые на устройствах iOS. Также «Флирт Чат JAUMO», happn и Badoo для устройств на Android. Специалистами рекомендуется придерживаться чрезвычайной осторожности для граждан, чтобы максимально обезопасить себя от действий злоумышленников.
Как показали исследования Роскачества, некоторыми приложениями, такими как InMessage, Loveplanet, Lovoo, Tinder, Skout, Topface, ParkFace, Теамо.ру, шифруются не все передаваемые информационные данные. Есть и ParkFace, Lovoo, iPair, InMessage, «Пообщаемся», MyLove и «Автодруг», которые передают данные личного характера в не зашифрованном виде, что значительно повышает риск их попадания в пользование мошенниками.
Особая опасностью для юзеров, представлена указанием точной своей геолокации. Одними из самых безопасных оказались happn и Badoo, запускаемые на устройствах iOS. Также «Флирт Чат JAUMO», happn и Badoo для устройств на Android. Специалистами рекомендуется придерживаться чрезвычайной осторожности для граждан, чтобы максимально обезопасить себя от действий злоумышленников.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:20