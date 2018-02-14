В Китае пьяная женщина напала на новое авто Alfa Romeo

Данное происшествие в итоге попало на запись установленной камеры видеонаблюдения в китайском торговом центре. Стоит отметить, что молодая женщина, находящаяся под влиянием алкоголя, начала бить ногами, а потом сумкой по кузову автомобиля. На призыв сотрудников торгового зала прекратить такого рода действия женщина не реагировала. Потом она уронила находящийся поблизости табурет, ударив при этом полицейского в живот.Женщину в итоге задержали. За повреждения нового Alfa Romeo она должна выплатить около $23 000 за нанесенный ущерб. В настоящее время причины нападения на транспортное средство в торговом зале озвучены небыли. При этом имеется информация, что женщина перед такой выходкой находилась на вечеринке непосредственно в преддверии празднования Китайского Нового года.