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В Китае пьяная женщина напала на новое авто Alfa Romeo

В интернет попал видеоролик с пьяной женщиной, напавшей на новое транспортное средство Alfa Romeo, выставленное в китайском торговом зале.

В Китае пьяная женщина напала на новое авто Alfa Romeo

Данное происшествие в итоге попало на запись установленной камеры видеонаблюдения в китайском торговом центре. Стоит отметить, что молодая женщина, находящаяся под влиянием алкоголя, начала бить ногами, а потом сумкой по кузову автомобиля. На призыв сотрудников торгового зала прекратить такого рода действия женщина не реагировала. Потом она уронила находящийся поблизости табурет, ударив при этом полицейского в живот.

Женщину в итоге задержали. За повреждения нового Alfa Romeo она должна выплатить около $23 000 за нанесенный ущерб. В настоящее время причины нападения на транспортное средство в торговом зале озвучены небыли. При этом имеется информация, что женщина перед такой выходкой находилась на вечеринке непосредственно в преддверии празднования Китайского Нового года.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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