Ученые: Новая солнечная вспышка обрушит на нашу планету поток плазмы 15 февраля

Такие события могут негативно отразиться на здоровье, так что людям, страдающим от недугов сердечно-сосудистой системы нужно соблюдать осторожность. Это также касается метеозависимых лиц, способных ощутить дискомфорт.Также космические процессы принесут с собой магнитную бурю. Сам выброс не является сильным, но игнорировать его нельзя из-за направления. Плазма во время полета четко пройдет линию светила и Земли, а потому магнитные колебания продлятся 10 часов.