Ученые: Новая солнечная вспышка обрушит на нашу планету поток плазмы 15 февраля
Ученые сообщили СМИ, что 15 февраля на нашу планету обрушится поток плазмы, порожденный новой солнечной вспышкой. Ее зафиксировали немного раньше и расчеты показали, когда выбросы достигнут земной поверхности.
Такие события могут негативно отразиться на здоровье, так что людям, страдающим от недугов сердечно-сосудистой системы нужно соблюдать осторожность. Это также касается метеозависимых лиц, способных ощутить дискомфорт.
Также космические процессы принесут с собой магнитную бурю. Сам выброс не является сильным, но игнорировать его нельзя из-за направления. Плазма во время полета четко пройдет линию светила и Земли, а потому магнитные колебания продлятся 10 часов.
Такие события могут негативно отразиться на здоровье, так что людям, страдающим от недугов сердечно-сосудистой системы нужно соблюдать осторожность. Это также касается метеозависимых лиц, способных ощутить дискомфорт.
Также космические процессы принесут с собой магнитную бурю. Сам выброс не является сильным, но игнорировать его нельзя из-за направления. Плазма во время полета четко пройдет линию светила и Земли, а потому магнитные колебания продлятся 10 часов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50