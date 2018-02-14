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Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под видом газет

В аэропорту Волгограда были задержаны одинадцать миллионов рублей Сбербанка. Их пытались перевезти непосредственно под видом газет.

Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под видом газет

Представителями местной прессы сообщается, что на сегодняшний день злоумышленники пребывают в отделении полиции, а также дают соответствующие показания. Данный инцидент произошёл сегодня утром. Сотрудники Министерства Внутренних Дел сообщили, что в ходе проверки груза выявили подозрительный контейнер. Согласно имевшейся в документах информации, в контейнере должны были размещаться архивные газеты. В контейнере во время проверки нашли одиннадцать миллионов рублей.

Полиция во время предварительного расследования смогла установить, что компания, которая перевозила груз, сотрудничала со Сбербанком в течение нескольких лет. В свою очередь представители компании отказались от комментариев. Сбербанк ответственность за отсутствие требуемых документов переложил на перевозчика.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:24
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