Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под видом газет

Представителями местной прессы сообщается, что на сегодняшний день злоумышленники пребывают в отделении полиции, а также дают соответствующие показания. Данный инцидент произошёл сегодня утром. Сотрудники Министерства Внутренних Дел сообщили, что в ходе проверки груза выявили подозрительный контейнер. Согласно имевшейся в документах информации, в контейнере должны были размещаться архивные газеты. В контейнере во время проверки нашли одиннадцать миллионов рублей.Полиция во время предварительного расследования смогла установить, что компания, которая перевозила груз, сотрудничала со Сбербанком в течение нескольких лет. В свою очередь представители компании отказались от комментариев. Сбербанк ответственность за отсутствие требуемых документов переложил на перевозчика.