Джессика Альба через шесть недель после рождения сына вернулась в спортзал

У Джессики Альбы полтора месяца назад родился третий ребенок. Мальчика назвали Хэйс, который является лучшим подарком к новогодним праздникам. Практически сразу после родов знаменитость начала работать над собой и отправилась в спортивный зал. Исходя из увиденного на фото, тренировка прошла успешно, поскольку Джессика хорошо вспотела, а тренер довольно расплылся в улыбке.Семь дней назад Альба возвратилась на работу, но не на съемочную площадку, а в свою компанию, которая производит экологически чистую косметику, бытовую химию и детское питание. Правда ее товар частенько подвергался критике, но это Джессику не останавливает. Актриса сообщила, что работает только полдня, а в обеденное время ей приносят ребенка.После появления на свет третьего ребенка киноактриса не интриговала поклонников и выложила его фотоснимок. Спустя месяц она снова порадовала и опубликовала снимок уже подросшего малыша. У пары есть две дочки: Онор Мари, которой 9 лет и 6-летняя Хэвен Гарнер. Рождению наследника киноактриса несказанно рада.