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Поклонники из-за необычного фото назвали Никиту Джигурду «самцом»

Знаменитый отечественный актёр Никита Джигурда в своём микроблоге Instagram обнародовал новый снимок, на котором он обнимает свою экс-супругу и певицу Донну Луну. Сам же российский шоумен запечатлён полуобнаженным, за что поклонники назвали его «самцом».

Поклонники из-за необычного фото назвали Никиту Джигурду «самцом»

Никита Джигурда под фото написал, что в День святого Валентина продемонстрировал «нестандартную картину». На публикации артист запечатлён в одних джинсах. Фанаты увидели, что на теле шоумена большое количество татуировок. Знаменитость обнял за плечи бывшую жену Марину Анисину и исполнительницу песен Донну Луну.

В комментариях поклонники назвали артиста «самцом» и «мачо» за то, что на съемку он пришёл с двумя звездами российского шоу-бизнеса. За двенадцать часов публикация Никиты Джигурды сумела собрать более 500 отметок «Нравится». Некоторые подписчики признались в любви к шоумену и поздравили его с праздником святого Валентина.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40
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