Поклонники из-за необычного фото назвали Никиту Джигурду «самцом»

Никита Джигурда под фото написал, что в День святого Валентина продемонстрировал «нестандартную картину». На публикации артист запечатлён в одних джинсах. Фанаты увидели, что на теле шоумена большое количество татуировок. Знаменитость обнял за плечи бывшую жену Марину Анисину и исполнительницу песен Донну Луну.В комментариях поклонники назвали артиста «самцом» и «мачо» за то, что на съемку он пришёл с двумя звездами российского шоу-бизнеса. За двенадцать часов публикация Никиты Джигурды сумела собрать более 500 отметок «Нравится». Некоторые подписчики признались в любви к шоумену и поздравили его с праздником святого Валентина.