Канадский экс-министр обороны Пол Хеллье сообщил о тайном управлении миром иллюминатами

Он занимал свой пост с 60-х годов и не сомневается в могуществе тайного общества, куда входят политики вместе с бизнесменами и другими известными личностями. Секретные технологии, полученные иллюминатами от пришельцев, позволяют им держать под контролем все сферы общества, а также зарабатывать огромные средства на использовании земных ресурсов.Также на нашей планете находятся представители внеземных рас, успешно сотрудничающие с элитой. Сейчас у нее есть источник чистой энергии, позволяющий сохранить экологию и перейти на новое топливо, но пока эти знания будут скрыты от населения Земли.