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Канадский экс-министр обороны Пол Хеллье сообщил о тайном управлении миром иллюминатами

Во время беседы с журналистами канадский экс-министр обороны Пол Хеллье сообщил о реальном существовании иллюминатов. Члены общества до сих пор тайно управляют миром и планируют установить в нем новый порядок.

Он занимал свой пост с 60-х годов и не сомневается в могуществе тайного общества, куда входят политики вместе с бизнесменами и другими известными личностями. Секретные технологии, полученные иллюминатами от пришельцев, позволяют им держать под контролем все сферы общества, а также зарабатывать огромные средства на использовании земных ресурсов.

Канадский экс-министр обороны Пол Хеллье сообщил о тайном управлении миром иллюминатами


Также на нашей планете находятся представители внеземных рас, успешно сотрудничающие с элитой. Сейчас у нее есть источник чистой энергии, позволяющий сохранить экологию и перейти на новое топливо, но пока эти знания будут скрыты от населения Земли.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10
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