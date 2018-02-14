В сеть выложили фотографии салона обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Как уже сообщалось ранее в компании Suzuki готовят рестайлинговую версию кроссовера Vitara. На этот раз охотники за сенсациями запечатлели салон обновлённого автомобиля.
Рестайлинговый кроссовер Suzuki Vitara в первую очередь будет отличаться пакетом современных систем безопасности, а также в отделке салона применены иные материалы на сиденьях и передней панели.
В моторную гамму рестайлингового автомобиля Suzuki Vitara входит бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра, аналогичного объёма дизельный агрегат и 1,4-литровый мотор BoosterJet. В дальнейшем «атмосферник» планируют заменить экономичным 1,0-литровым агрегатом BoosterJet.
Официальная презентация обновлённого кроссовера Suzuki Vitara ожидается в этом году, а до конца нынешнего года автомобиль выведут на рынок.
Рестайлинговый кроссовер Suzuki Vitara в первую очередь будет отличаться пакетом современных систем безопасности, а также в отделке салона применены иные материалы на сиденьях и передней панели.
В моторную гамму рестайлингового автомобиля Suzuki Vitara входит бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра, аналогичного объёма дизельный агрегат и 1,4-литровый мотор BoosterJet. В дальнейшем «атмосферник» планируют заменить экономичным 1,0-литровым агрегатом BoosterJet.
Официальная презентация обновлённого кроссовера Suzuki Vitara ожидается в этом году, а до конца нынешнего года автомобиль выведут на рынок.
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Добавил: Алина Вчера, 18:30