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В сеть выложили фотографии салона обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Как уже сообщалось ранее в компании Suzuki готовят рестайлинговую версию кроссовера Vitara. На этот раз охотники за сенсациями запечатлели салон обновлённого автомобиля.

В сеть выложили фотографии салона обновленного кроссовера Suzuki Vitara


Рестайлинговый кроссовер Suzuki Vitara в первую очередь будет отличаться пакетом современных систем безопасности, а также в отделке салона применены иные материалы на сиденьях и передней панели.

В моторную гамму рестайлингового автомобиля Suzuki Vitara входит бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра, аналогичного объёма дизельный агрегат и 1,4-литровый мотор BoosterJet. В дальнейшем «атмосферник» планируют заменить экономичным 1,0-литровым агрегатом BoosterJet.

Официальная презентация обновлённого кроссовера Suzuki Vitara ожидается в этом году, а до конца нынешнего года автомобиль выведут на рынок.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:30
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