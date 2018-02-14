В сеть выложили фотографии салона обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Рестайлинговый кроссовер Suzuki Vitara в первую очередь будет отличаться пакетом современных систем безопасности, а также в отделке салона применены иные материалы на сиденьях и передней панели.В моторную гамму рестайлингового автомобиля Suzuki Vitara входит бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра, аналогичного объёма дизельный агрегат и 1,4-литровый мотор BoosterJet. В дальнейшем «атмосферник» планируют заменить экономичным 1,0-литровым агрегатом BoosterJet.Официальная презентация обновлённого кроссовера Suzuki Vitara ожидается в этом году, а до конца нынешнего года автомобиль выведут на рынок.