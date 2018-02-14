Гаянэ Багдасарян устроила «жаркие танцы» на кровати в эротическом костюме

Последний пост Гаянэ Багдасарян не оставил многих подписчиков равнодушными. На видео модель выполнила эротические движения, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Некоторые фолловеры негативно отреагировали на очень откровенный ролик и посоветовали ей не демонстрировать своё тело данным образом. Другие же поклонники начали писать восхищённые комментарии.Фанаты в шутку сказали, что Гаянэ принимает такие позы, скорей всего, от сильных болей в животе. Видеоролик Гаянэ Багдасарян в течение пяти часов просмотрели более 67 тысяч фанатов. Многие поклонники обратили внимание на чёрный костюм в сеточку, а также рюши, наклеенные на соски.