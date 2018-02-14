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Гаянэ Багдасарян устроила «жаркие танцы» на кровати в эротическом костюме

Гаянэ Багдасарян удивила поклонников «жаркими танцами» под ритмичную музыку на кровати. Видеоролик с откровенным позированием знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram, на котором продемонстрировала наклейки на сосках и костюм в сеточку.

Гаянэ Багдасарян устроила «жаркие танцы» на кровати в эротическом костюме

Последний пост Гаянэ Багдасарян не оставил многих подписчиков равнодушными. На видео модель выполнила эротические движения, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Некоторые фолловеры негативно отреагировали на очень откровенный ролик и посоветовали ей не демонстрировать своё тело данным образом. Другие же поклонники начали писать восхищённые комментарии.

Фанаты в шутку сказали, что Гаянэ принимает такие позы, скорей всего, от сильных болей в животе. Видеоролик Гаянэ Багдасарян в течение пяти часов просмотрели более 67 тысяч фанатов. Многие поклонники обратили внимание на чёрный костюм в сеточку, а также рюши, наклеенные на соски.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20
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