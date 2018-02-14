Гаянэ Багдасарян устроила «жаркие танцы» на кровати в эротическом костюме
Гаянэ Багдасарян удивила поклонников «жаркими танцами» под ритмичную музыку на кровати. Видеоролик с откровенным позированием знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram, на котором продемонстрировала наклейки на сосках и костюм в сеточку.
Последний пост Гаянэ Багдасарян не оставил многих подписчиков равнодушными. На видео модель выполнила эротические движения, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Некоторые фолловеры негативно отреагировали на очень откровенный ролик и посоветовали ей не демонстрировать своё тело данным образом. Другие же поклонники начали писать восхищённые комментарии.
Фанаты в шутку сказали, что Гаянэ принимает такие позы, скорей всего, от сильных болей в животе. Видеоролик Гаянэ Багдасарян в течение пяти часов просмотрели более 67 тысяч фанатов. Многие поклонники обратили внимание на чёрный костюм в сеточку, а также рюши, наклеенные на соски.
Последний пост Гаянэ Багдасарян не оставил многих подписчиков равнодушными. На видео модель выполнила эротические движения, продемонстрировав подтянутые ягодицы. Некоторые фолловеры негативно отреагировали на очень откровенный ролик и посоветовали ей не демонстрировать своё тело данным образом. Другие же поклонники начали писать восхищённые комментарии.
Фанаты в шутку сказали, что Гаянэ принимает такие позы, скорей всего, от сильных болей в животе. Видеоролик Гаянэ Багдасарян в течение пяти часов просмотрели более 67 тысяч фанатов. Многие поклонники обратили внимание на чёрный костюм в сеточку, а также рюши, наклеенные на соски.