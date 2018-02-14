Антон Гусев начал вербовать свою команду в Киеве
Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев сегодня позиционирует себя бизнесменом сетевого маркетинга.
Недавно Антон стал расширять свои горизонты. Ради этого Гусев отправился в соседнее государство Украину, чтобы в Киеве провести встречи со всеми, кто хочет заработать немало денег вместе с ним.
На Киев Антон строит амбициозные планы. Муж Виктории Романец убеждён, что киевляне его заждались. Молодой человек по традиции обещает большие заработки, которые можно заработать исключительно в его команде.
Очередная публикация в социальной сети Антона пестрит лозунгами и обещаниями красивой жизни.
Встречу с киевлянами Антон назначил на 20 февраля.
Недавно Антон стал расширять свои горизонты. Ради этого Гусев отправился в соседнее государство Украину, чтобы в Киеве провести встречи со всеми, кто хочет заработать немало денег вместе с ним.
На Киев Антон строит амбициозные планы. Муж Виктории Романец убеждён, что киевляне его заждались. Молодой человек по традиции обещает большие заработки, которые можно заработать исключительно в его команде.
Очередная публикация в социальной сети Антона пестрит лозунгами и обещаниями красивой жизни.
"Повторюсь, что тебе очень повезёт, если ты станешь первым лидером моей команды в своём городе!", - убеждает Антон Гусев своих потенциальных партнеров.
Встречу с киевлянами Антон назначил на 20 февраля.