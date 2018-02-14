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Антон Гусев начал вербовать свою команду в Киеве

Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев сегодня позиционирует себя бизнесменом сетевого маркетинга.

Недавно Антон стал расширять свои горизонты. Ради этого Гусев отправился в соседнее государство Украину, чтобы в Киеве провести встречи со всеми, кто хочет заработать немало денег вместе с ним.

Антон Гусев начал вербовать свою команду в Киеве

На Киев Антон строит амбициозные планы. Муж Виктории Романец убеждён, что киевляне его заждались. Молодой человек по традиции обещает большие заработки, которые можно заработать исключительно в его команде.

Очередная публикация в социальной сети Антона пестрит лозунгами и обещаниями красивой жизни.

"Повторюсь, что тебе очень повезёт, если ты станешь первым лидером моей команды в своём городе!", - убеждает Антон Гусев своих потенциальных партнеров.

Встречу с киевлянами Антон назначил на 20 февраля.
dzen / Экономика / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:54
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