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Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил обновленный C-Class

Немецкий седан версии Mercedes-Benz C-Class планируют представить уже в будущем году. Прототип уже был выведен на тест-драйв. Затем модель представят в рамках одного из автосалонов.

Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил обновленный C-Class

Машина в Европе появится в трех вариациях, которые оснащаются гибридным и бензиновым мотором. Стандартная вариация исполнения авто получила двухлитровый мотор на 255 л.с. Эксперты отмечают, что седан сочетает в себе комфорт ситикара, проходимые свойства вседорожника. Первую сотню новинка набирает за 7,6 секунд. Рассматривая интерьер Mercedes-Benz C-Class нужно отметить большую панель управления, имеющую тачскрин мультимедийной установки, дополнительный дисплей бортового компьютера. Автомобиль оснащается круиз-контролем, парктроником из шести индикаторов, двузонным климат-контролем.

Седан на европейском рынке получит следующие оттенки Emerald Green Metallic и Mojave Silver Metallic. Цена авто пока остаётся неизвестной.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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