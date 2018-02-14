Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил обновленный C-Class

Машина в Европе появится в трех вариациях, которые оснащаются гибридным и бензиновым мотором. Стандартная вариация исполнения авто получила двухлитровый мотор на 255 л.с. Эксперты отмечают, что седан сочетает в себе комфорт ситикара, проходимые свойства вседорожника. Первую сотню новинка набирает за 7,6 секунд. Рассматривая интерьер Mercedes-Benz C-Class нужно отметить большую панель управления, имеющую тачскрин мультимедийной установки, дополнительный дисплей бортового компьютера. Автомобиль оснащается круиз-контролем, парктроником из шести индикаторов, двузонным климат-контролем.Седан на европейском рынке получит следующие оттенки Emerald Green Metallic и Mojave Silver Metallic. Цена авто пока остаётся неизвестной.