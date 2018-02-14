Алла Пугачева трогательно поздравила с днем рождения Татьяну Тарасову
Сегодня Татьяна Тарасова отмечает свой день рождения. В честь такого события Алла Пугачева трогательно поздравила тренера в Instagram и опубликовала совместное фото.
Она позирует рядом с именинницей и желает всех благ честному и неподражаемому человеку, назвав его великой личностью. Поклонники сразу присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой, отметив все заслуги Татьяны Тарасовой, выпустившей поколения фигуристов, радующих зрителей своими достижениями.
Все люди пожелали спортсменке здоровья и долгих лет жизни, потому что ее работа останется в памяти потомков. После публикации сюжет собрал 8000 лайков и позитивных комментариев.
Она позирует рядом с именинницей и желает всех благ честному и неподражаемому человеку, назвав его великой личностью. Поклонники сразу присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой, отметив все заслуги Татьяны Тарасовой, выпустившей поколения фигуристов, радующих зрителей своими достижениями.
Все люди пожелали спортсменке здоровья и долгих лет жизни, потому что ее работа останется в памяти потомков. После публикации сюжет собрал 8000 лайков и позитивных комментариев.