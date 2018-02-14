Алла Пугачева трогательно поздравила с днем рождения Татьяну Тарасову

Она позирует рядом с именинницей и желает всех благ честному и неподражаемому человеку, назвав его великой личностью. Поклонники сразу присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой, отметив все заслуги Татьяны Тарасовой, выпустившей поколения фигуристов, радующих зрителей своими достижениями.Все люди пожелали спортсменке здоровья и долгих лет жизни, потому что ее работа останется в памяти потомков. После публикации сюжет собрал 8000 лайков и позитивных комментариев.