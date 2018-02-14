Британский физик зафиксировал обычной камерой отдельный атом

Для получения снимка, Надлингер использовал технологию по удержанию отдельных ионов в заряженном состоянии, применяемую на практике с начала 1989 года. Британец при фотографировании атома использовал возможности квадрупольной ионной ловушки (или ловушки Пауля). Приспособление заключается в наборе электродов, часть которых находится в условиях постоянного электрического поля. Другая часть, окружается средой изменения направления вектора, связанного с напряженностью поля, причем на очень высокой скорости. Атом непрерывно тянет в разные направления, однако подобная нестабильность усредняется данной силой и не позволяет вылетать заряженной частице за пределы условной ловушки.Физик воспользовался собственным излучением атома, чтобы его увидеть, исключив тем самым применение отраженного света, используемого для частицы в условиях оптического микроскопа. Исследователь применил охлаждение лазером, с переменным уровнем частоты. Фотон данного излучения поглощается атомом, именно он и забирает часть его тепловой энергии движения.Ученые и ранее успешно фотографировали атом, но особенность метода Дэвида Надлингера в том, что он доказал возможность использования обычной камеры. Физик использовал Canon 5D Mk II, с двумя макрокольцами и портретным объективом. Таким способом удалось уменьшить наименьшее расстояние автофокуса.