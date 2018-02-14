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Британский физик зафиксировал обычной камерой отдельный атом

Британским физиком из университета Оксфорда (University of Oxford), Дэвидом Надлингером, заснято на простую камеру изображение отдельного атома. Причем фотография получила первое место в конкурсе, проводимым Советом Великобритании по физическим и инженерным научным исследованиям.

Для получения снимка, Надлингер использовал технологию по удержанию отдельных ионов в заряженном состоянии, применяемую на практике с начала 1989 года. Британец при фотографировании атома использовал возможности квадрупольной ионной ловушки (или ловушки Пауля). Приспособление заключается в наборе электродов, часть которых находится в условиях постоянного электрического поля. Другая часть, окружается средой изменения направления вектора, связанного с напряженностью поля, причем на очень высокой скорости. Атом непрерывно тянет в разные направления, однако подобная нестабильность усредняется данной силой и не позволяет вылетать заряженной частице за пределы условной ловушки.
Британский физик зафиксировал обычной камерой отдельный атом


Физик воспользовался собственным излучением атома, чтобы его увидеть, исключив тем самым применение отраженного света, используемого для частицы в условиях оптического микроскопа. Исследователь применил охлаждение лазером, с переменным уровнем частоты. Фотон данного излучения поглощается атомом, именно он и забирает часть его тепловой энергии движения.

Ученые и ранее успешно фотографировали атом, но особенность метода Дэвида Надлингера в том, что он доказал возможность использования обычной камеры. Физик использовал Canon 5D Mk II, с двумя макрокольцами и портретным объективом. Таким способом удалось уменьшить наименьшее расстояние автофокуса.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:49
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