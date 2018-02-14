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Алла Пугачёва опубликовала семейное фото в честь Дня влюбленных

Алла Пугачева поздравила всех своих многочисленных фолловеров с Днем влюблённых, обнародовав в своём профиле в соцсети Instagram семейное фото.

Алла Пугачёва опубликовала семейное фото в честь Дня влюбленных

Примадонна отечественной эстрады в рамках Instagram выложила семейный снимок, под которым поздравила всех с праздником, а также пожелала счастья и любви. Публикация сделана, скорей всего, несколько лет назад, так как дети звездного семейства являются очень маленькими. В данное время Гарри и Лизе уже четыре года. На фото Галкин и Пугачева выглядят очень счастливыми.

Раньше сообщалось, почему звездная пара решила обвенчаться. Друзья пары поведали, что певица и шоумен прошли этот обряд ради детей, так как любви и счастья в их семье предостаточно. Венчание состоялось в октябре прошедшего года в столичном храме. Публикация Пугачевой в течение часа собрала 420 отметок «Мне нравится». Поклонники Примадонны также поздравили исполнительницу песен с всемирным Днём влюблённых.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:51
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