Алла Пугачёва опубликовала семейное фото в честь Дня влюбленных

Примадонна отечественной эстрады в рамках Instagram выложила семейный снимок, под которым поздравила всех с праздником, а также пожелала счастья и любви. Публикация сделана, скорей всего, несколько лет назад, так как дети звездного семейства являются очень маленькими. В данное время Гарри и Лизе уже четыре года. На фото Галкин и Пугачева выглядят очень счастливыми.Раньше сообщалось, почему звездная пара решила обвенчаться. Друзья пары поведали, что певица и шоумен прошли этот обряд ради детей, так как любви и счастья в их семье предостаточно. Венчание состоялось в октябре прошедшего года в столичном храме. Публикация Пугачевой в течение часа собрала 420 отметок «Мне нравится». Поклонники Примадонны также поздравили исполнительницу песен с всемирным Днём влюблённых.