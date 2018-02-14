BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года

Большинство экспертов остались довольными от технических характеристик автомобиля BMW M5. Машину оснастили обычной автоматической КП. Авто стало легче на двадцать фунтов, в сравнении с предшественником. Новинка за 2,8 сек. достигает 60 миль/час. Это делает его на сегодняшний день самым быстрым седаном. Авто отправили в исследовательский центр, чтобы провести необходимые испытания. Мотором обеспечиваются большие мощности, как и в случае с массивным двигателем с турбонаддувом.Имеет место переключение системы в режим заднего привода, а также деактивировация полноприводного режима. В версии «Комфорт» установлены электронно-регулируемые амортизаторы, которые позволяют осуществлять по дороге плавное движение.