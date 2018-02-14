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BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года

Эксперты после осмотра, а также тестирования версии BMW M5 назвали автомобиль самым быстрым седаном, в сравнении с представленными сейчас на рынке версиями. В авто установили двигатели V8 и V10 на 520 л.с.

BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года

Большинство экспертов остались довольными от технических характеристик автомобиля BMW M5. Машину оснастили обычной автоматической КП. Авто стало легче на двадцать фунтов, в сравнении с предшественником. Новинка за 2,8 сек. достигает 60 миль/час. Это делает его на сегодняшний день самым быстрым седаном. Авто отправили в исследовательский центр, чтобы провести необходимые испытания. Мотором обеспечиваются большие мощности, как и в случае с массивным двигателем с турбонаддувом.

Имеет место переключение системы в режим заднего привода, а также деактивировация полноприводного режима. В версии «Комфорт» установлены электронно-регулируемые амортизаторы, которые позволяют осуществлять по дороге плавное движение.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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