Анна Семенович в честь праздника исполнила хит из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”

Также звезда порекомендовала фанатам не забывать о любви даже во время ссор. Важно, чтобы в это время сердце не удалялось от избранника, иначе большое расстояние может не позволить найти дорогу назад. После таких трогательных слов Анна Семенович пожелала всем подписчикам всегда испытывать позитивные эмоции.Люди поблагодарили артистку за мудрые мысли и обещали сохранить ее сообщение. Оно может поднять настроение в моменты, когда все валится их рук. Пользователи сетей написали много лестных комментариев в адрес исполнительницы, восхищаясь ее внешним видом и отличной фигурой.