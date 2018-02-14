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Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою супругу Елену с 55-летием

Дмитрий Маликов в интернете написал трогательное поздравление для своей супруги Елены, которая сегодня празднует 55-летие.

Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою супругу Елену с 55-летием


В этот день во многих семьях будут отмечать День всех влюбленных, а в семействе Маликовых будет праздноваться день рождения супруги исполнителя Елены Маликовой, которой исполняется 55 лет. Дмитрий написал нежное поздравление для супруги, которое растрогало пользователей интернета.

Маликов поблагодарил ее за совместную жизнь, за сына и написал, что он очень счастлив. Пользователи обратили внимание, что на свой возраст Елена выглядит шикарно и начали осыпать их семью поздравлениями и комплиментами. Они писали, что Маликовы очень красивая и гармоничная пара, которая полна теплых чувств.

Радостные события в этой семье происходят поочередно. 29 января Дмитрию исполнилось 48 лет, на днях они отмечали совершеннолетие Стефании, а в конце января на свет появился их долгожданный наследник, которого родила паре суррогатная мать.

Рождение малыша было очень неожиданно для поклонников, ведь пара никак не комментировала это и не рассказывала о своих планах. Это событие они скрыли даже от своих друзей, поделившись с ними лишь за день до родов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:20
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