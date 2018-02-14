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Рэпер Баста сбросил 10 килограмм из-за недовольства своим внешним видом

Сейчас рэпер Баста стал наставником “Голоса. Дети” и порадует зрителей изменившейся фигурой. Во время беседы с журналистами он признался, что сбросил 10 кг из-за недовольства своим внешним видом.

Перед новогодними праздниками музыкант принял участие в съемках, однако, плохое освещение и неправильные ракурсы показали все его недостатки. Рэпер Баста шутливо назвал себя отвратительным бегемотом и был тронут, что даже такие сюжеты не изменили отношение людей. Они поддерживают своего кумира позитивными сообщениями и интересуются событиями в его жизни.

Рэпер Баста сбросил 10 килограмм из-за недовольства своим внешним видом


Знаменитость не раскрыл секреты похудения, но подчеркнул, что этот процесс был для него достаточно сложным. СМИ удалось выяснить, что до этого момента его вес превысил норму на 14 кг, а сейчас еще нужно скинуть 4 кг, чтобы прийти в норму.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:05
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