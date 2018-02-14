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Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в ошейнике

Тридцатишестилетняя американская икона стиля Ким Кардашьян поделилась со своими многомиллионными фолловерами в Instagram очередным откровенным снимком. На публикации знаменитость демонстрирует свои красивые формы в тоненьком нижнем белье. На шее у звезды широкое блестящее украшение.

Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в ошейнике

Ким Кардашьян в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию, на которой она запечатлена в чёрном бикини с широким блестящим украшением на шее. Выложенный снимок в течение семнадцати часов сумел собрать около 3 миллионов отметок «Мне нравится» и свыше 11 тысяч восторженных комментариев от многочисленных поклонников звезды.

В последнее время знаменитость зачастила выкладывать в Instagram снимки в нижнем белье. Недавно модель выложила фото, на котором она с расстёгнутым бюстгальтером слегка прикрыла руками свой пышный бюст. Силуэт знаменитости виден в двери из стекла, в которой отражается её дочь, снимающая голую маму на телефон.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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