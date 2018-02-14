Юлия Топольницкая впервые занялась серфингом во время отдыха на Бали
Сейчас актриса наслаждается отдыхом на Бали вместе со своим супругом и друзьями, но также решила попробовать освоить новый вид спорта. Юлия Топольницкая впервые занялась серфингом, поделившись с поклонниками своими достижениями в Instagram.
Звезда отметила, что давно не испытывала такого удовольствия, так что после первых занятий пережила много позитивных эмоций. Теперь она хочет дальше заниматься увлекательным катанием на доске, а подписчики сразу поздравили Юлию Топольницкую и дали много советов, что делать после отдыха.
Многие пользователи сетей отметили, что можно заняться спортом в Петербурге, испытав прилив адреналина, а также предложили артистке попробовать катание на сноуборде. Хотя сама она предпочитает проводить отпуск в теплых странах вместо горнолыжных курортов.
Звезда отметила, что давно не испытывала такого удовольствия, так что после первых занятий пережила много позитивных эмоций. Теперь она хочет дальше заниматься увлекательным катанием на доске, а подписчики сразу поздравили Юлию Топольницкую и дали много советов, что делать после отдыха.
Многие пользователи сетей отметили, что можно заняться спортом в Петербурге, испытав прилив адреналина, а также предложили артистке попробовать катание на сноуборде. Хотя сама она предпочитает проводить отпуск в теплых странах вместо горнолыжных курортов.