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Юлия Топольницкая впервые занялась серфингом во время отдыха на Бали

Сейчас актриса наслаждается отдыхом на Бали вместе со своим супругом и друзьями, но также решила попробовать освоить новый вид спорта. Юлия Топольницкая впервые занялась серфингом, поделившись с поклонниками своими достижениями в Instagram.

Звезда отметила, что давно не испытывала такого удовольствия, так что после первых занятий пережила много позитивных эмоций. Теперь она хочет дальше заниматься увлекательным катанием на доске, а подписчики сразу поздравили Юлию Топольницкую и дали много советов, что делать после отдыха.

Юлия Топольницкая впервые занялась серфингом во время отдыха на Бали


Многие пользователи сетей отметили, что можно заняться спортом в Петербурге, испытав прилив адреналина, а также предложили артистке попробовать катание на сноуборде. Хотя сама она предпочитает проводить отпуск в теплых странах вместо горнолыжных курортов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:55
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