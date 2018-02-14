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Настасья Самбурская мечтает, чтобы мужчины носили ее на руках

Настасья Самбурская хотела бы, чтобы мужчины носили ее на руках.

Настасья Самбурская мечтает, чтобы мужчины носили ее на руках


Настасья Самбурская уже в который раз решила подшутить над своими поклонниками. Она сказала, что представители сильной половины не могут носить ее на руках, поскольку ведущая имеет лишний вес. В связи с этим, она обратилась к мужчинам, чтобы они занялись силовыми нагрузками и в будущем осуществили ее желание.

Телеведущая с завидной регулярностью провоцирует пользователей интернета. Например, может записать смешную песню или сфотографироваться в необычном образе. А в этот раз, она заделу мужчин в том, что они не достаточно сильны.

Поклонники оценили данную шутку и написали множественные комментарии, а некоторые даже предложили осуществить желание Самбурской и с удовольствием поднять на руки.

Но появились и те, кому публикация не пришлась по душе и они резко высказались в ее адрес. Некоторые посоветовали ей сбросить вес и не указывать мужчинам что делать, а другие писали, что раньше девушка была намного приятней, но сейчас в ней слишком разочаровались.

И самым главным вопросом на повестке дня после заявленного – это вес Настасьи. Но на этот вопрос девушка решила не отвечать.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:58
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