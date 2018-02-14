Настасья Самбурская мечтает, чтобы мужчины носили ее на руках

Настасья Самбурская уже в который раз решила подшутить над своими поклонниками. Она сказала, что представители сильной половины не могут носить ее на руках, поскольку ведущая имеет лишний вес. В связи с этим, она обратилась к мужчинам, чтобы они занялись силовыми нагрузками и в будущем осуществили ее желание.Телеведущая с завидной регулярностью провоцирует пользователей интернета. Например, может записать смешную песню или сфотографироваться в необычном образе. А в этот раз, она заделу мужчин в том, что они не достаточно сильны.Поклонники оценили данную шутку и написали множественные комментарии, а некоторые даже предложили осуществить желание Самбурской и с удовольствием поднять на руки.Но появились и те, кому публикация не пришлась по душе и они резко высказались в ее адрес. Некоторые посоветовали ей сбросить вес и не указывать мужчинам что делать, а другие писали, что раньше девушка была намного приятней, но сейчас в ней слишком разочаровались.И самым главным вопросом на повестке дня после заявленного – это вес Настасьи. Но на этот вопрос девушка решила не отвечать.