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Пользователи сетей были в восторге от совместного фото Елизаветы Боярской и Марины Александровой

В сетях появилось совместное фото Елизаветы Боярской и Марины Александровой, сделанное на открытии детского игрового парка. Пользователи сетей были в восторге от внешнего вида звезд и написали много позитивных комментариев.

Актрисы всегда радовали зрителей своей красотой и талантом, а также предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Во время праздника их наследники отлично провели время на мастер-классах, а знаменитости позировали перед камерами, поразив фанатов простотой образов. Марина Александрова предпочла надеть брюки вместе со свитером черного цвета и свободным жакетом, дополнив наряд обувью на шпильках.

Пользователи сетей были в восторге от совместного фото Елизаветы Боярской и Марины Александровой


Елизавета Боярская блистала в темных брюках, украсив их бордовым свитером с пайетками. Пользователи сетей сразу оценили очаровательный внешний вид знаменитостей, после чего отметили, что они немного похожи. Все пожелали кумирам позитивного настроения и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30
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