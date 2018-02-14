Пользователи сетей были в восторге от совместного фото Елизаветы Боярской и Марины Александровой

Актрисы всегда радовали зрителей своей красотой и талантом, а также предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Во время праздника их наследники отлично провели время на мастер-классах, а знаменитости позировали перед камерами, поразив фанатов простотой образов. Марина Александрова предпочла надеть брюки вместе со свитером черного цвета и свободным жакетом, дополнив наряд обувью на шпильках.Елизавета Боярская блистала в темных брюках, украсив их бордовым свитером с пайетками. Пользователи сетей сразу оценили очаровательный внешний вид знаменитостей, после чего отметили, что они немного похожи. Все пожелали кумирам позитивного настроения и творческих успехов.