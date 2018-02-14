Эксперты: Генетически идентичные «муравьи-клоны» имеют разные предпочтения в еде

Различия в поведении и предпочтениях среди видов обычно приписываются генетическим вариациям, но актуальность множественных «фенотипов» менее ясна для муравьев, являющихся идентичными клонами.Колонии некоторых видов муравьев, например, Strumigenys membranifera, размножаются путем бесполого клонирования, поэтому имеют одни и те же гены, за исключением случайных мутаций. Таким образом, их реакция на подслащенную воду должна быть одинаковой, если она определяется с рождения.Эколог Эисуке Хасегава из Университета Хоккайдо с коллегами проверили, насколько сильной была жажда сахарозы конкретных муравьев. Ученые обнаружили значительные различия между 82 представителями двух групп клонированных муравьев. Некоторые предпочли 1% раствор сахарозы – эквивалент диетической соды, в то время как другие не начали пить предлагаемую жидкость, пока показатели не достигли 10%.У команды было три гипотезы: порог может устанавливаться на стадии личинки и оставаться неизменным, он может меняться с возрастом или предпочтения могут быть определены случайным образом под воздействием внешних факторов во время взрослой жизни.Результаты показали, что порог не установлен на стадии личинки и может меняться у взрослых с течением времени.«Наше исследование показывает, что даже колонии клонов имеют поведенческие вариации, влияющие на выживание толстой кишки. Временная эпигенетическая регуляция может привести к постоянным изменениям в геноме и, следовательно, к эволюции», – заключил эколог Хасегава.