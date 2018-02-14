Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за подушек безопасности
Официальным дилером Mercedes-Benz в РФ отзывается 1,5 тысячи авто V-Klasse, а также VITO в РФ вследствие необоснованного возможного срабатывания подушки безопасности.
Отзыву в данном случае подлежат 1480 авто, проданных с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва транспортных средств Mercedes-Benz является необоснованное возможное срабатывание автомобильной подушки безопасности водителя. Вследствие недостаточного заземления рулевой колонки, а также одновременного повреждения токопроводящих дорожек непосредственно внутри кассеты витых пружин, находящихся в блоке подрулевых переключателей автомобильная подушка безопасности водителя сработать может вследствие электростатического разряда.
На Mercedes-Benz V-Klasse / VITO доработают рулевой вал специальной электрической перемычкой, проверят предохранительное кольцо в электронном модуле рулевой колонки. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.
Отзыву в данном случае подлежат 1480 авто, проданных с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва транспортных средств Mercedes-Benz является необоснованное возможное срабатывание автомобильной подушки безопасности водителя. Вследствие недостаточного заземления рулевой колонки, а также одновременного повреждения токопроводящих дорожек непосредственно внутри кассеты витых пружин, находящихся в блоке подрулевых переключателей автомобильная подушка безопасности водителя сработать может вследствие электростатического разряда.
На Mercedes-Benz V-Klasse / VITO доработают рулевой вал специальной электрической перемычкой, проверят предохранительное кольцо в электронном модуле рулевой колонки. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:35