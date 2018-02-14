Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за подушек безопасности

Отзыву в данном случае подлежат 1480 авто, проданных с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва транспортных средств Mercedes-Benz является необоснованное возможное срабатывание автомобильной подушки безопасности водителя. Вследствие недостаточного заземления рулевой колонки, а также одновременного повреждения токопроводящих дорожек непосредственно внутри кассеты витых пружин, находящихся в блоке подрулевых переключателей автомобильная подушка безопасности водителя сработать может вследствие электростатического разряда.На Mercedes-Benz V-Klasse / VITO доработают рулевой вал специальной электрической перемычкой, проверят предохранительное кольцо в электронном модуле рулевой колонки. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.