Анна Седокова решила начать борьбу с лишними килограммами

Подписчики были немного поражены столь неожиданным заявлением исполнительницы, потому что всегда считали ее фигуру идеальной, но сама она заметила негативные изменения и хочет изменить ситуацию в лучшую сторону. Люди не поддержали идею Анны Седоковой, написав в комментариях, что это ей не нужно.Пользователи сетей отметили, что пара килограмм не способна испортить худощавые формы кумира, так что можно немного побыть в таком состоянии. Некоторые лица тоже написали о своей подготовке к летнему периоду и занятиях спортом, но сама звезда не стала раскрывать подробности своего похудения.