Анна Седокова решила начать борьбу с лишними килограммами
Певица опубликовала в Instagram новый пост и сообщила, что решила начать борьбу с лишними килограммами. Анна Седокова призналась поклонникам, что немного расслабилась во время зимы и хочет быстро привести себя в форму.
Подписчики были немного поражены столь неожиданным заявлением исполнительницы, потому что всегда считали ее фигуру идеальной, но сама она заметила негативные изменения и хочет изменить ситуацию в лучшую сторону. Люди не поддержали идею Анны Седоковой, написав в комментариях, что это ей не нужно.
Пользователи сетей отметили, что пара килограмм не способна испортить худощавые формы кумира, так что можно немного побыть в таком состоянии. Некоторые лица тоже написали о своей подготовке к летнему периоду и занятиях спортом, но сама звезда не стала раскрывать подробности своего похудения.
Подписчики были немного поражены столь неожиданным заявлением исполнительницы, потому что всегда считали ее фигуру идеальной, но сама она заметила негативные изменения и хочет изменить ситуацию в лучшую сторону. Люди не поддержали идею Анны Седоковой, написав в комментариях, что это ей не нужно.
Пользователи сетей отметили, что пара килограмм не способна испортить худощавые формы кумира, так что можно немного побыть в таком состоянии. Некоторые лица тоже написали о своей подготовке к летнему периоду и занятиях спортом, но сама звезда не стала раскрывать подробности своего похудения.