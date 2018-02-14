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Пышный бюст модели Эшли Грэм едва уместился в лифе из-за тесного наряда

Модель не стесняется показывать свои достоинства поклонникам и часто появляется на мероприятиях в облегающих платьях. Но сейчас пышный бюст Эшли Грэм едва уместился в лифе из-за тесного наряда и испортил внешний вид красавицы на светской вечеринке.

Она стала почетным гостем Brandon Maxwell и поразила зрителей эффектным образом на подиуме в Нью-Йорке, демонстрируя коллекцию бренда во время Недели моды. Вечером модель решила надеть комбинезон белого цвета, подчеркнув талию широким черным поясом, вот только он оказался маленького размера. Пользователи сетей после просмотра фото, опубликованного в Instagram, заметили складки в области подмышек, дополненные видом нависшей груди.

Пышный бюст модели Эшли Грэм едва уместился в лифе из-за тесного наряда


Они сразу раскритиковали наряд Эшли Грэм и попросили ее больше не выбирать для себя такие вещи. Люди назвали образ звезды модным провалом, однако были восхищены ее тонкой талией на фоне крупной фигуры. Сама знаменитость раньше говорила, что формы тела достались ей от матери, показывая фото близкого человека.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
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