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Екатерина Семенова пережала очень тяжелый год в ее жизни из-за развода с супругом

У Екатерины Семеновой был сложный жизненный период, она официально оформила развод со своим бывшим супругом.

Екатерина Семенова пережала очень тяжелый год в ее жизни из-за развода с супругом


Как стало известно, в начале этого года исполнительница Катя Семенова официально расторгла свои отношения с супругом Михаилом Церишенко. Во всех интервью певица откровенно признавалась, что всеми силами пыталась сберечь семью, надеялась на то, что все наладится, но после того, как она узнала, что у бывшего мужа имеется еще одна семья, не смогла простить такое предательство.

Целый год был самым трудным в ее жизни, она жила в каком-то ужасе, врала себе и окружающим. После происшедшего ей позвонила разлучница и поведала, что у них с Мишей большая любовь. Но потом Михаилу стало плохо и у Кати появились мысли о его прощении. Но все хорошо обдумав, она решила развестись.

Семенова пожертвовала многим в этом браке, она оставила карьеру и помогала ему достичь каких-то высот в шоу-бизнесе. За свои чувства она отдала практически все.

На данный момент Семенова проживает в однокомнатной квартире в компании своих собак. Ей помогают близкие и друзья. Свою поддержку ей оказал и Андрей Малахов, он сходил с ней по магазинам, а также презентовал стильные брендовые лоферы.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:32
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