Екатерина Семенова пережала очень тяжелый год в ее жизни из-за развода с супругом

Как стало известно, в начале этого года исполнительница Катя Семенова официально расторгла свои отношения с супругом Михаилом Церишенко. Во всех интервью певица откровенно признавалась, что всеми силами пыталась сберечь семью, надеялась на то, что все наладится, но после того, как она узнала, что у бывшего мужа имеется еще одна семья, не смогла простить такое предательство.Целый год был самым трудным в ее жизни, она жила в каком-то ужасе, врала себе и окружающим. После происшедшего ей позвонила разлучница и поведала, что у них с Мишей большая любовь. Но потом Михаилу стало плохо и у Кати появились мысли о его прощении. Но все хорошо обдумав, она решила развестись.Семенова пожертвовала многим в этом браке, она оставила карьеру и помогала ему достичь каких-то высот в шоу-бизнесе. За свои чувства она отдала практически все.На данный момент Семенова проживает в однокомнатной квартире в компании своих собак. Ей помогают близкие и друзья. Свою поддержку ей оказал и Андрей Малахов, он сходил с ней по магазинам, а также презентовал стильные брендовые лоферы.