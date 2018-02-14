Ольга Бузова опять порадовала фанатов, облизав микрофон

Мы уже сообщали, что Бузова когда-то прямо в эфире облизала дудочку. Такое пикантное видео очень пришлось по вкусу многим ее поклонникам, правда, и недовольных было тоже немало.А в этот раз Ольга перешла на большие по размеру предметы.Объектом облизывания теперь стал микрофон. Знаменитость решила облизать его прямо на сцене своего родного Санкт-Петербурга, когда давала там концерт.Многочисленные фолловеры уже порадовались, что Ольгу Бузову тогда не ударило током.