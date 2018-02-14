Ольга Бузова опять порадовала фанатов, облизав микрофон
В последнее время знаменитая Ольга Бузова не стесняется никаких тем и рассказывает даже о своих сексуальных предпочтениях.
Мы уже сообщали, что Бузова когда-то прямо в эфире облизала дудочку. Такое пикантное видео очень пришлось по вкусу многим ее поклонникам, правда, и недовольных было тоже немало.
А в этот раз Ольга перешла на большие по размеру предметы.
Объектом облизывания теперь стал микрофон. Знаменитость решила облизать его прямо на сцене своего родного Санкт-Петербурга, когда давала там концерт.
Многочисленные фолловеры уже порадовались, что Ольгу Бузову тогда не ударило током.
Мы уже сообщали, что Бузова когда-то прямо в эфире облизала дудочку. Такое пикантное видео очень пришлось по вкусу многим ее поклонникам, правда, и недовольных было тоже немало.
А в этот раз Ольга перешла на большие по размеру предметы.
Объектом облизывания теперь стал микрофон. Знаменитость решила облизать его прямо на сцене своего родного Санкт-Петербурга, когда давала там концерт.
Многочисленные фолловеры уже порадовались, что Ольгу Бузову тогда не ударило током.