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Российский смартфон Pixelphone M1 появился в продаже

Российский производитель смартфонов Pixelphone вывел на отечественный рынок собственный смартфон M1. Устройство находится в линейке недорогих устройств с вполне приемлемым оснащением.

Российский смартфон Pixelphone M1 появился в продаже


Стоит отметить, что девайс работает на базе процессора MediaTek MT6737, который обладает четырьмя ядрами. Что касается памяти, то на рынке предлагается модификация с двумя гигабайтами ОЗУ и со встроенным накопителем на 16 Гб. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с диагональю в 5,5 дюйма. Разрешение картинки на таком экране будет на уровне стандарта HD+.

На задней части корпуса установлена двойная основная камера, предлагающая пользователю разрешение в 13 Мп. Спереди работает фронтальный сенсор на 5 Мп. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью в 2,5 тысячи мАч. Помимо этого имеются модемы беспроводной связи LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и GPS/A-GPS. В качестве программной платформы выбрана ОС Android 7.

Цена вопроса составляет 6 990 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
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