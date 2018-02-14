Subaru в Женеву привезет преемника универсала Levorg

Разработчики не озвучили пока официальной информации касательно модели авто. При этом автомобильные эксперты заверяют, что речь ведётся в отношении прототипа серийного современного универсала Subaru Levorg. Версию Subaru Viziv Tourer Concept наделят стильной оптикой нестандартной компоновки. Модель построили на основе новой платформы версии Subaru Global Platform. Бренд Subaru раньше демонстрировал несколько концептов из семейства Subaru Viziv.Линейка прототипов должна лечь в основу нового седана, кроссовера, универсала, «заряженного» седана. Универсал Subaru Levorg не представили официально в отечественных дилерских центрах. Модель на мировом рынке доступна с бензиновыми моторами на 1,6 и 2 литра.