Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков пальцев в дисплее
В корейском издании The Bell появилась новость о том, что южнокорейская компания Samsung Electronics не будет наделять смартфон Galaxy Note 9 интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Вместо этого будет применено уже всем знакомую технологию – дактилоскопический сканер в этом устройстве установят на задней панели смартфона под модулем двойной основной камеры.
Отмечается, что вся проблема заключается в технологии дисплеев Infinity Display. Если внедрить в них оптический сканер подушечки пальца, то это грозит началом проблем с полупрозрачностью и надежностью работы данной системы. Если сканер емкостный, то его можно сделать прозрачным, но тогда он должен оказаться сверху экрана и тогда ставится под вопрос прочность сенсорной конструкции. Таким образом, компания Samsung Electronics просто не успела бы решить все появившиеся вопросы до официального выхода флагмана.
В целом уже на данный момент считается, что в будущем подобные емкостные сканеры отпечатков пальцев будут иметь огромный успех, но пока что данную технологию следует доработать.
Отмечается, что вся проблема заключается в технологии дисплеев Infinity Display. Если внедрить в них оптический сканер подушечки пальца, то это грозит началом проблем с полупрозрачностью и надежностью работы данной системы. Если сканер емкостный, то его можно сделать прозрачным, но тогда он должен оказаться сверху экрана и тогда ставится под вопрос прочность сенсорной конструкции. Таким образом, компания Samsung Electronics просто не успела бы решить все появившиеся вопросы до официального выхода флагмана.
В целом уже на данный момент считается, что в будущем подобные емкостные сканеры отпечатков пальцев будут иметь огромный успех, но пока что данную технологию следует доработать.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00