Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков пальцев в дисплее

Отмечается, что вся проблема заключается в технологии дисплеев Infinity Display. Если внедрить в них оптический сканер подушечки пальца, то это грозит началом проблем с полупрозрачностью и надежностью работы данной системы. Если сканер емкостный, то его можно сделать прозрачным, но тогда он должен оказаться сверху экрана и тогда ставится под вопрос прочность сенсорной конструкции. Таким образом, компания Samsung Electronics просто не успела бы решить все появившиеся вопросы до официального выхода флагмана.В целом уже на данный момент считается, что в будущем подобные емкостные сканеры отпечатков пальцев будут иметь огромный успех, но пока что данную технологию следует доработать.