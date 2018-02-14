На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+

Стоит отметить, что в аппаратной основе Galaxy S9 лежит процессор Exynos 9810, а внутри модели S9+ функционирует чип Qualcomm Snapdragon 845. Тесты показали, что телефон, работающий на базе Exynos 9810, является более мощным.Так во время тестирования по одноядерной системе Galaxy S9 набрал 3648 баллов, а в многоядерном тесте устройство набрало 8894 баллов. Процессору в работе помогает ОЗУ с объемом памяти на 4 Гб. Что касается Galaxy S9+, то по аналогичным тестам смартфон набрал 2214 и 8296 баллов соответственно. Здесь Snapdragon 845 доукомплектован ОЗУ на 6 Гб.Вдобавок ко всему каждый из этих чипов получил в пару графический ускоритель. В случае с Exynos 9810 это Mali G72, а в случае с Snapdragon 845 - Adreno 630.