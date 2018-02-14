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Названы авто, которые продают с прибылью после трёхлетней эксплуатации

Специалисты рассказали, какие модели являются самыми выгодными для перепродажи уже после трёхлетнего использования. Сравнение проводили исходя из расценок на версии, приобретённые в 2014 году.

Названы авто, которые продают с прибылью после трёхлетней эксплуатации

В 2014 году приобрести можно было авто, которые даже повышали свою стоимость в 2017 году. Экспертами названы три версии, ставшие лидерами по сохранению остаточной стоимости. Приобретённый в 2014 году японский пикап версии Toyota Hilux, сохранил 103,2 процента от первоначальной стоимости. У внедорожника Toyota Highlander показатель 100,9%. Porsche Macan за три года смог сохранить 100,1 процента остаточной стоимости. Самыми выгодными также стали версии KIA Rio (90,4 процента), Mazda3 (96,1 процента), Mazda6 (94,4 процента), Toyota Camry (87,8 процента).

Остаточные стоимости авто на вторичном рынке сильно завышены вследствие резкого роста расценок в 2014 году на новые авто. В 2018 г. ожидается уменьшение остаточной стоимости.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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